Venom: il sequel non avrà il rating R secondo Avi Arad

Sony sta già pensando a Venom 2 e dopo aver trasferito Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, si è concentrata su uno degli acerrimi nemici di Peter Parker, Venom, con Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock. E i primi risultati al botteghino fanno pensare che la produzione di un sequel sia inevitabile, dopo il debutto da 80 milioni.

Se non avete ancora visto Venom vi consigliamo di NON proseguire nella lettura della news per la presenza di spoiler.

A giudicare dalle scene post-credit con le quali Venom si è concluso, è possibile comprendere in che direzione si vuole portare il personaggio in futuro. Eddie va a far visita in prigione a Cletus Kasady (Woody Harrelson), che conclude il film dicendo:"Quando uscirò, e lo farò, ci sarà una carneficina". L'apparizione di Carnage in Venom era una delle voci più assidue prima dell'uscita del film. Un'anteprima che ha creato nei fan l'aspettativa di vedere un duello tra Venom e Carnage nel seguito, magari in un film con rating R. Ma difficilmente andrà in questo modo.

Collider ha parlato con il produttore di Venom, Avi Arad, delle possibilità che Venom 2 aumenti la scala di valutazione dell'MPAA. Inizialmente anche il primo film, si vocifera, era stato pensato come un film con rating R, prima di venire classificato come PG-13. Arad non crede ci si possa aspettare un sequel con rating R:"Quando senti Carnage l'unica cosa che puoi pensare è R. Ma se conosci la sua storia, se conosci davvero il fumetto, non esiste rating R qui. Si tratta di un'anima torturata. Non si tratta di quello che fa, perché noi non dobbiamo mostrare il coltello che va di qua e di là. Ciò che devi mostrare è la sua motivazione. Si tratta di una persona nata così o è diventato poi un villain? Se riesci a creare un cattivo del genere hai fatto bingo".

La storia giusta può escludere l'utilizzo della violenza estrema, secondo Avi Arad. E molto probabilmente assisteremo a Venom 2 con il PG-13.