Venom sarà nel Marvel Cinematic Universe? Ecco due nuovi spot tv!

Mentre continuano ad arrivare spot tv (ne trovate due nuovi proprio in questa notizia!), i produttori di Venom hanno risposto alla fatidica domanda: ma il film è ambientato o meno all'interno del Marvel Cinematic Universe?

Come saprete, Venom è prodotto dalla Sony senza l'aiuto dei Marvel Studios e questo vuol dire che non è parte del Marvel Cinematic Universe. Nonostante ciò, le parole di Amy Pascal lo scorso anno fecero discutere: secondo lei il cinecomic è ambientato nello stesso universo di Spider-Man: Homecoming, quindi tecnicamente anche al resto dell'MCU. Semi-smentite e voci di corridoio successive, i nuovi report affermano che la Sony sarebbe intenzionata ad avere un crossover con i Marvel Studios in futuro. Quindi... a chi credere?

Matt Tolmach, rispondendo alla domanda, si mantiene sul vago e afferma: "la verità è che volevamo fare un film stand-alone. E' un film stand-alone su Venom. Le opportunità, in termini di storytelling, sono vaste ma volevamo veramente fare una pellicola su Eddie Brock e su Venom, e per ora vive nel mondo di Venom. E' uno stand-alone. Ma possiamo fare un mucchio di cose in futuro, vedremo dove la prossima storia ci condurrà.".

Chiaramente, per Tolmach, l'idea del crossover c'è: "Ovviamente, è eccitante per tutti pensare che, ad un certo punto, Venom si scontrerà con Spider-Man. Ma sapevamo che non potevamo usare Spider-Man nel film e non volevamo usarlo. Ma siamo eccitati riguardo quest'opportunità futura. Ma senza spoilerare troppo, ci sono altri avversari di Venom che ci piacerebbe vedere in questi film in futuro.".