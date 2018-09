Venom: Ruben Fleischer sull'assenza del simbolo del ragno, prima clip italiana

Se siete dei fan di Venom, avrete sicuramente notato che, in questa versione cinematografica, il personaggio non avrà il suo classico simbolo del ragno stampato sul petto.

La spiegazione, piuttosto scontata, viene proprio dal suo regista, Ruben Fleischer, che nel corso di un'intervista ha spiegato il motivo di tale assenza: "Ci sono state un bel mucchio di considerazioni legali, chiaramente, ma la cosa più importante è stata creativa. Se Spider-Man non è nel film, e le sue origini non sono legate a quel personaggio, allora, a logica, non aveva alcun senso mettergli il simbolo del ragno sul petto. Cosi, quando abbiamo capito che Venom non sarebbe originato da Spider-Man nel nostro film, abbiamo dovuto capire cos'altro mettere al suo posto nel petto".

Nel frattempo, la divisione italiana della Sony Pictures, ha diffuso in rete la versione doppiata in italiano di una clip ricca d'azione di Venom, che noi vi proponiamo all'interno di questa notizia.

In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom". Michelle Williams interpreterà il personaggio di Anne Weying.