Venom: Ruben Fleischer e i piani per Carnage nel sequel

Mentre il primo film dedicato a Venom sta andando piuttosto bene al botteghino mondiale, il regista Ruben Fleischer sta già parlando, in alcune interviste, del potenziale sequel e del futuro nemico, Carnage.

ATTENZIONE! SPOILER!

Nella scena a metà dei titoli di coda di Venom, vediamo Eddie Brock (Tom Hardy) incontrare il serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson), che un giorno diventerà l'arcinemico noto come Carnage. Intervistato a riguardo, il filmaker Ruben Fleischer ha parlato di Woody Harrelson e dei piani per l'arcinemico di Venom al cinema.

"Ovviamente ha un rapporto molto stretto con Woody. E' uno dei mie attori preferiti, se non il mio preferito, ed è anche una persona eccezionale" ha spiegato Fleischer "Quando abbiamo pensato a quella scena e ai piani per un sequel, è la prima persona a cui ho pensato. Sono eccitato all'idea di lavorare con lui, che sia Zombieland 2 o il potenziale sequel di Venom, ma se pensate a Natural Born Killers e a Mickey, che è il personaggio che Woody interpretava in quel film, c'è una linea chiarissima che si può tracciare tra Mickey e Cletus e po credo che Woody non si sia più addentrato in territori oscuri da un po' di tempo. Ha partecipato più a commedie in questi anni o ha fatto il ruolo del mentore, quindi sarà divertente dargli la possibilità di andare fuori di testa ancora una volta, cosi come il personaggio richiede. Sarà divertente da guardare".