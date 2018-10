Venom: Ruben Fleischer ammette alcuni errori nella trama del film

Il regista di Venom, Ruben Fleischer, ha ammesso l'esistenza di alcuni buchi nella trama, quindi di fatto ammettendo che nel suo film sono presenti degli errori evidenti. Venom sta sbancando il box-office e si è preso la vetta anche nell'ultimo week-end di programmazione. Il film con Tom Hardy tuttavia non ha convinto molto la critica.

In un'intervista a Gamespot, a Ruben Fleischer è stato chiesto perché nel film sembrava che non fosse passato del tempo per Riot, ancora legato allo stesso ospite da sei mesi. Invece di dare una spiegazione in realtà Fleischer ammette di essere d'accordo con questa opinione, affermando che servisse mostrare il salto temporale di sei mesi per Eddie Brock e che, sfortunatamente, questo errore è rimasto sullo sfondo:"La nostra idea era che Riot stesse usando la forza vitale di chiunque avesse preso, per poi salire sulla nave dopo averlo consumato e poi successivamente avesse trovato un nuovo ospite. Si è una buona domanda.. è uno dei nostri pochi, speriamo, errori logici ma abbiamo dovuto far passare un po' di tempo per mostrare la rovina di Eddie e quello è l'unico dettaglio che non segue la continuità logica della trama".

Ruben Fleischer poi ha scherzato sull'argomento:"Mi piace pensare che la vecchia signora andasse in giro a commettere omicidi in tutta la Malesia e ha solo trascorso un bel po' di tempo li".

Venom comprende nel cast Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock, insieme a Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott e Melora Walters.

Il film è uscito nelle sale italiane dallo scorso 4 ottobre.