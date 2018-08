Venom: Ron Cephas Jones entra ufficialmente nel cast del film

The Hollywood Reporter ha confermato che Ron Cephas Jones, star di This Is Us e Luke Cage, si è unito ufficialmente al cast di Venom, primo spin-off Sony dedicato all'universo di Spider-Man.

L'attore si unisce ad un cast di all-star che comprende Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams e Woody Harrelson. Il film, diretto da Ruben Fleischer, segue il famoso antieroe Marvel mentre si trasforma da giornalista professionista in potente e spietato simbionte alieno.

Venom, che arriverà nelle sale italiane dal prossimo 4 ottobre, è il primo standalone che comporrà l'Universo Cinematografico Marvel della Sony, composto dalle proprietà relative a Spider-Man. Tra gli altri film attualmente in fase di sviluppo ricordiamo quello su Silver Sable, quello sulla Gatta Nera, quello su Morbius il Vampiro e un altro su Kraven il Cacciatore.

Ron Cephas Jones, che ha appena ottenuto la sua seconda nomination agli Emmy per il dramma della NBC This is Us, fa già parte del Marvel Cinematic Universe e dà il volto a Bobby Fish nella serie televisiva Netflix Luke Cage. Recentemente è apparso nel film Dog Days, di Ken Marino, con Vanessa Hudgens e Nina Dobrev. L'attore ha anche firmato per comparire nel nuovo film Netflix Dolemite is My Name!, con protagonista Eddie Murphy.