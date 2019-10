Venom, il regista Ruben Fleischer non sa perché il film non sia piaciuto alla critica

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film, Zombieland: Double Tap, il regista Ruben Fleischer ha parlato delle recensioni negative riservate alla sua opera precedente, il cinecomic Venom con protagonista Tom Hardy.

Il progetto Marvel/Sony, nonostante abbia incassato circa $850 milioni di dollari in tutto il mondo, è stato stroncato dalla critica internazionale, e a questo proposito Fleischer ha dichiarato:

"Mi ha davvero rattristato il fatto che alla critica non sia piaciuto il film, perché è un film che invece ha soddisfatto il pubblico e non sono sicuro che ci sia stato solo un contraccolpo nei confronti della Sony o di qualcuno a cui piace solo la Marvel. Ma sono rimasto davvero sorpreso da quello che hanno scritto i critici perché il pubblico al contrario ha apprezzato molto il film. E così tante persone che l'hanno visto hanno apprezzato il fatto che fosse un film di supereroi divertente. Quindi sono rimasto un po' sorpreso. Non so cosa si aspettassero."

Ricordiamo che il simbionte impersonato da Tom Hardy tornerà in Venom 2, prossimo capitolo dello Spider-Verse che la Sony sta cercando di sviluppare. Il film sarà diretto da Andy Serkis, con Hardy che ha co-scritto la sceneggiatura.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Il capitolo originale vi era piaciuto? Ditecelo nei commenti.