Venom: il regista parla di Tom Hardy, Carnage e di uno stand-alone con Michelle Williams

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Ruben Fleischer ha discusso del suo nuovo film Venom, concentrandosi in particolar modo sulla performance di Tom Hardy, di Carnage e del sorprendente esordio della She-Venom di Michelle Williams.

"Tom Hardy è un attore fantastico" ha dichiarato il regista. "Qualsiasi cosa faccia riesce a renderla magnifica, sa come inventare e creare scene memorabili, e in ogni occasione lui ha sempre dato il massimo. Una delle mie scene preferite nel film è quella prima scena nel bistrot, quando sente Venom per la prima volta, e sta parlando con Anne, e interrompe il pranzo di Anne e Dan, e finisce nella vasca delle aragoste. Quella scena l'ha ideata Tom si è inventato. Avevamo pianificato il set per la sequenza, e parte del design della produzione includeva quella vasca di aragoste. Ma il tuffo di Eddie non era previsto dalla sceneggiatura. Semplicemente Tom è quel tipo di attore che quando entra in un set sa come muoversi e capisce come usarlo. 'Sai che c'è?, mi ha detto, 'Mi sa che entrerò in quella vasca di aragoste'. E io, 'Okay, fai pure!' Il guaio era che lì dentro c'erano aragoste vere, quindi abbiamo dovuto sostituirle con quelle finte."

Fleischer ha continuato parlando di She-Venom: "Tutti sanno che nei fumetti alla fine lei diventa She-Venom. Siamo sempre stati entusiasti all'idea di portarla sullo schermo, e durante le riprese Michelle non vedeva l'ora che arrivasse quella scena. Credo sia stato un bell'easter egg per i fan, non credo che qualcuno se lo aspettasse. Fortunatamente il marketing non ha rovinato il momento con poster o trailer, è stata una cosa inaspettata per il pubblico."

Il personaggio, secondo il regista, potrebbe tornare in futuro. "Penso che Michelle Williams sia così straordinaria in questo film che la prospettiva che She-Venom torni in futuro, per me, è davvero emozionante. C'è del potenziale sul suo personaggio, che si tratti di in un Venom 2 o di uno stand-alone."

Per quanto riguarda Carnage, infine: "Carnage è il personaggio che penso che i fan dei fumetti della Maravel vogliano vedere di più nel mondo di Venom, ma non volevamo giocarci questa carta nel primo film. Il primo film parla di Eddie e Venom, della loro relazione e della creazione del personaggio. Una volta poste questi basi, entrava in gioco la dinamica del dover scegliere dove farli andare insieme. Quindi schierare il loro avversario più formidabile mi è sembrata l'idea naturale per un grande sequel."

Venom è attualmente in programmazione nelle sale.