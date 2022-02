Venom, il regista parla del crossover con Spider-Man ... ma quale Peter Parker ci sarà?

Gli incassi da record di Venom La furia di Carnage hanno garantito alla saga di Tom Holland una lunga vita, e considerata la scena post-credit di Spider-Man: No Way Home è probabile che la Sony Pictures abbia già dei piani specifici per il personaggio.

A tal proposito, mentre si susseguono le voci su un possibile incontro tra il Venom di Tom Hardy e lo Spiderman di Andrew Garfield, a discutere della faccenda ci ha pensato Ruben Fleischer, regista del primo episodio della saga tornato come produttore per il secondo capitolo, diretto invece da Andy Serkis. In una nuova intervista con Cinema Blend, infatti, Fleischer, che ha diretto Tom Holland all'adattamento di Uncharted in uscita tra qualche giorno, ha dichiarato: "Staremo a vedere. Voglio dire, onestamente sarebbe un sogno veder convergere questi due personaggi. Sarà una formidabile battaglia, quindi... che sia io o qualcun altro a dirigere un film del genere, sarò sicuramente entusiasta di vederlo".

Spider-Man e Venom hanno combattuto in Spider-Man 3 del 2007, ma il film, che chiuse la trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire, deluse tanto la critica quanto i fan. Ora che una porzione di Venom è rimasta nel MCU e Tom Hardy è tornato nell'universo narrativo della Sony, c'è la possibilità che i Marvel Studios e la casa di produzione di Amy Pascal agiscano su binari paralleli, sfruttando contemporaneamente due diverse versioni del personaggio, una dentro il MCU con Scorpion e una fuori.

