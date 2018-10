Venom: il regista conferma di non aver avuto contatti con Kevin Feige

Sin dal primo annuncio di Venom, i fan hanno iniziato a chiedersi se il film avrebbe avuto qualche connessione con il Marvel Cinematic Universe. Ruben Fleischer, regista della pellicola, ha ora rivelato di non aver avuto alcun contatto con il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

Durante un'intervista con Metro, il regista ha risposto alla domanda sui contatti con la Marvel e Feige con un secco "No, in alcun modo.", confermando che la produzione è stata completamente separata dal MCU. Tuttavia rimane la speranza per una futura collaborazione: "Spero che primo a poi riusciremo a fare un crossover. Per il momento però l'intero processo è stato confinato al film in sè."

La pellicola segue le vicende di Eddie Brock, un reporter intento ad indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake. Brock scopre che gli scienziati stanno effettuando esperimenti su esseri umani per unirli a dei simbionti alieni considerati fondamentali per l'evoluzione; Entra in contatto con loro anche il reporter, diventando l'antieroe Venom.



Venom vede nel cast Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams (The Greatest Showman) in quelli di Anne Weying, Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del Dr. Drake, Jenny Slate (Zootropolis) e Woody Harrelson (Solo: A Star Wars Story). Sebbene la Sony abbia sempre avuto l'intenzione di ambientarlo nello stesso universo di Spider-Man: Homecoming, il film sarà slegato dal Marvel Cinematic Universe.

Il film si trova attualmente in programmazione nelle sale.