Venom da record sul mercato cinese, ecco i nuovi poster IMAX

Come detto qualche giorno fa, Venom si sta rivelando un bel grosso problema per i Marvel Studios e la loro potenziale idea di riprendersi in mano tutti i diritti dei personaggi di Spider-Man in mano alla Sony Pictures.

Sebbene sia stato demolito dalla critica, Venom di Ruben Fleischer si sta dimostrando un grosso successo di pubblico, con 500 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Ma non è finita qui: in Cina, dove ha esordito il 9 novembre, il film ha incassato nel suo primo giorno di programmazione ben 34.2 milioni di dollari! E' un record per un film stand-alone di supereroi, superando di gran lunga i 21.6 milioni di dollari incassati lo scorso anno da Spider-Man: Homecoming. Parlando di cinecomics, ha fatto 'meglio' soltanto Avengers: Infinity War, per ovvi motivi.

Secondo Forbes, che ha analizzato la questione, se Venom continuerà a sorprendere sul mercato cinese, ci sono ottime possibilità che possa chiudere a livello mondiale con 700-750 milioni di dollari, una cifra non male considerando che la Sony ha speso soltanto 100 milioni di dollari per realizzarlo. Insomma, un sequel è assicurato. Ora non resta che vedere come si comporteranno la Walt Disney Pictures e i Marvel Studios di fronte a questo improvviso successo.

Qui sotto trovate degli splendidi ed inediti poster IMAX cinesi.