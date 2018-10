Venom pronto al record di ottobre, Ruben Fleischer parla dell'assenza di Carnage

Anche se la critica ne ha parlato molto male (attualmente si assesta sul 31% su Rotten Tomatoes) ed ha diviso il pubblico, possiamo affermare tranquillamente che Venom sta per diventare, comunque, un gran bel successo.

In un caso analogo a Suicide Squad, il film dedicato a Venom ha debuttato venerdì in USA con il gigantesco dato di 32.75 milioni di dollari e si appresta a chiudere il week-end con circa 75-80 milioni di dollari, il che stabilirebbe un nuovo record per un film in uscita nel mese di ottobre. Il pubblico, anche se diviso, ha fornito un CinemaScore B+ che, per intenderci, è lo stesso CinemaScore dato dagli americani a film come Suicide Squad, Spider-Man 3, Justice League e The Amazing Spider-Man 2. Questo vuol dire che, con molta facilità, la Sony metterà in fase di sviluppo un sequel, sempre con la speranza di poterlo 'collegare' al Marvel Cinematic Universe.

Nel frattempo, il filmaker Ruben Fleischer ha spiegato perché Carnage non è nel film: "Sapete che Carnage è uno dei personaggi che i fan vogliono vedere sul grande schermo. Noi non l'abbiamo preso in considerazione. Speriamo che, ad un certo punto, Venom e Carnage si scontrino. Volevamo tenerci lo scontro più atteso per il futuro e, più di questo, volevamo che questo film fosse solo su di Venom. E abbiamo optato per Riot perché... è un personaggio fico! E' uno dei simbionti più grandi della Life Foundation! Non voglio dire che è stato scelto soltanto per il suo lato estetico, ma di certo ha giocato una parte importante".