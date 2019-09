Venom: il produttore di X-Men: Dark Phoenix e Logan si unisce al film di Andy Serkis

Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, Hutch Parker, produttore dei più recenti film della saga degli X-Men della 20th Century Fox, è entrato nel team produttivo del sequel di Venom, alla cui regia troveremo Andy Serkis.

Tra i produttori raggiunti da Parker nel team troviamo quelli del primo capitolo, ovvero Avi Arad, Amy Pascal e Matt Tolmach. Tra i film prodotti di recente da Parker figurano Wolverine – L’immortale, X-Men: Giorni di un futuro passato, Fantastic 4- I fantastici quattro, X-Men: Apocalisse, Logan – The Wolverine, così come gli sfortunati X-Men: Dark Phoenix e New Mutants (quest'ultimo ancora inedito). Parker avrebbe acconsentito a lavorare al film molti mesi fa, su invito del capo della Sony Tom Rothman.

La direzione del progetto come sappiamo è stata affidata ad Andy Serkis, e mentre ad oggi sono ancora pochissimi i dettagli a nostra disposizione, ProductionWeekly ha pubblicato quello che potrebbe essere un nuovo indizio sulla trama. A quanto pare, infatti, lo studio utilizzerà il titolo provvisorio di "Fillmore" per la produzione, e la parola dovrebbe confermare che il sequel sarà ambientato ancora a San Francisco, città che faceva da sfondo al precedente capitolo. Per chi non lo sapesse, il Fillmore è un locale di musica dal vivo (curiosamente apparso nei Marvel Comics) nella zona di di San Francisco, California.

La sceneggiatura è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy, mentre il direttore della fotografia sarà Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret.

L'unica altra vera informazione che abbiamo riguardo al film è che Woody Harrelson interpreterà il serial killer Cletus Kassidy, destinato a diventare l'ospite del villain Carnage. Anche Michelle Williams riprenderà il ruolo interpretato nel film del 2018. L'inizio delle riprese di Venom 2, lo ricordiamo, è fissato per novembre prossimo per una data d'uscita fissata al 2 ottobre 2020.