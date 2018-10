Venom: i primi dati di mercato sono ampiamente positivi

A quanto pare le pessime recensioni della critica non hanno tenuto lontano il pubblico dalle sale, e i primi dati relativi agli incassi di giovedì 4 ottobre per il nuovo cinecomic Venom, con protagonista Tom Hardy, sono più che positive.

Il film infatti ha iniziato più che bene la sua corsa al botteghino, con un debutto nel mercato nord americano di $7 milioni. Negli Stati Uniti, gli spettacoli per il primo film del Sony's Universe of Marvel Characters sono iniziati intorno alle 17:00, con il rivale della settimana A Star Is Born che ha aperto i battenti alle 19:00. Il film con Bradley Cooper e Lady Gaga ha incassato tra i $2 e i $3 milioni, cifre che non tengono conto delle anteprime di martedì e mercoledì.

A questo punto, la Sony può ben sperare per il film di Ruben Fleischer: le cifre non sono esaltanti, ma migliori di film come Ant-Man ($6,4 milioni il primo giorno) e Thor: The Dark World ($7,1 milioni). Per ora i dati non sono comunque definitivi, ed è possibile che questi numeri vengano rivisti in positivo: se dovessero superare gli $8 milioni, Venom potrebbe far registrare il miglior debutto giornaliero di ottobre battendo il record di Paranormal Activity 3, che dura dal 2011.

Secondo voi il pessimo punteggio del film su Rotten Tomatoes finirà per danneggiarlo? Fatecelo sapere nei commenti!

Diretto da Ruben Fleischer e scritto da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel, Venom è interpretato da Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams, Scott Haze, Jenny Slate e Riz Ahmed, con Woody Harrelson nei panni di Carnage.

Il film è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.