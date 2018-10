Venom potrebbe superare Justice League e Logan al box office mondiale

Venom è sicuramente partito con il piede sbagliato. Dopo le pessime prime reazioni infatti il film è stato fortemente preso di mira - si fa per dire - dalla critica, che ne ha evidenziato i molti difetti tra cui un certo anacronismo rispetto al cinema fumettistico moderno.

Il cinecomic targato Sony però sembra essere apprezzato di più dal pubblico, che in questo momento lo sta premiando con un incasso globale pari a 377,4 milioni di dollari. Secondo un nuovo report di ComicBookMovie, il film è destinato a superare i 550 milioni, tenendo conto della sua imminente release cinese fissata per il 9 novembre. Il report suggerisce che il film dovrebbe riuscire ad arrivare anche alla soglia dei 600 milioni, puntando a sorpassare Logan e Justice League, pellicole che hanno incassato relativamente 619 e 657 milioni.

Venom segue le vicende di Eddie Brock (Tom Hardy), un reporter intento ad indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati stanno effettuando esperimenti su esseri umani per unirli a dei simbionti alieni considerati fondamentali per l'evoluzione; Entra in contatto con loro anche il reporter, diventando l'antieroe Venom.

Faranno parte del cast del film anche Michelle Williams (The Greatest Showman), Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story), Jenny Slate (Zootropolis) e Woody Harrelson(Solo: A Star Wars Story).

Il film è attualmente in programmazione nelle sale.