Venom: un piccolo dettaglio potrebbe impedirne il collegamento con il MCU

Venom sta letteralmente divorando soldi al box-office mondiale. La Sony Pictures ha vinto la sua scommessa e, almeno per il momento, ha in mano un potenziale franchise che potrebbe portargli tanta fortuna, anche in futuro.

Quindi, almeno ad oggi, Venom - cinematograficamente parlando - il pubblico ha decretato che potrebbe reggersi sulle proprie gambe anche senza Spider-Man. Ma la Sony Pictures aveva auspicato la possibilità di collegare in futuro questo film al Marvel Cinematic Universe.

Se i Marvel Studios decideranno di collegare il film - tramite un altro accordo - al loro universo, questo non lo sappiamo ma, stando a Comicbook.com, sarà difficile renderlo in continuity per un particolare presente nella pellicola. In una sequenza la Dr. Dora Skirth dice a Eddie Brock che il Dr. Carlton Drake sta utilizzando degli organismi alieni, noti come simbionti, per alcuni esperimenti; Eddie è sorpreso di scoprire che esistono esseri alieni il che rende il suo potenziale collegamento con la continuity del Marvel Cinematic Universe... strana!

Nel Marvel Cinematic Universe, per intenderci, la presenza degli alieni è ben nota da tempo e gli esseri umani sono consci della presenza di extraterrestri, gente con superpoteri e addirittura Dei. In Venom, invece, Eddie è sorpreso di scoprire che esistono...

Secondo voi, nonostante questo, il film potrebbe essere eventualmente ricollegato alla continuity del Marvel Cinematic Universe senza troppi problemi?