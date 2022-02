Venom, perché Eddie Brock non ha ancora incontrato Spider-Man?

Recentemente il regista di Venom ha parlato di un crossover con Spider-Man, che farebbe incontrare i personaggi interpretati da Hardy e Holland. Ma perché non è ancora successo?

Secondo molti, infatti, No Way Home sarebbe stata l'occasione ideale per un confronto tra Venom e Spider-Man, tuttavia con la quantità di elementi inseriti nel film, la possibilità è poi sfumata. Sicuramente uno dei motivi per cui questo incontro non è mai avvenuto è legato al fatto che l'Eddie Brock di Tom Hardy è stato introdotto relativamente da poco considerando la linea dei film, ovvero nel 2018. Dunque secondo lo stesso Serkis, regista della pellicola dedicata al personaggio, Eddie/Venom avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo per conoscere e padroneggiare le sue capacità. Un incontro durante questa fase sarebbe stato poco soddisfacente.

Certo, dopo il secondo film di Venom sembra che le cose siano cambiate. E proprio per questo adesso si parla di un confronto con l'Uomo Ragno. Tuttavia qui viene fuori il secondo motivo per cui questo incontro non è ancora avvenuto: il Venom di Hardy non fa parte del MCU, dunque prima dell'introduzione del Multiverso uno scontro con il Peter del MCU era impensabile. E pur considerando la nuova situazione, si sta pensando di non farlo avvenire tra il personaggio di Hardy e quello di Holland, ma tra il primo e il Peter di Garfield, che esiste nella stessa linea temporale di questo Eddie Brock.

Cosa ne pensereste di un arrivo di Venom in The Amazing Spider-Man 3 (sempre che il film si faccia)?