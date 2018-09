Venom: per Tom Hardy il personaggio è come il Dr. Jekyl e mr. Hyde

Tom Hardy, protagonista dell'attesissimo Venom, ha dichiarato che il film di Ruben Fleisher condivide molti aspetti col romanzo Lo Strano Caso del Dottor Jekyl e Mr. Hyde.

Curiosamente pochi giorni fa anche Matt Reeves, regista e sceneggiatore di The Batman, ha dichiarato di essersi ispirato al romanzo di Robert Louis Stevenson per realizzare la sua storia su Bruce Wayne.



"Per me interpretare Venom è stato un po' come fare Dr. Jekyl e Mr. Hyde, con un personaggio che è la voce interiore (e malvagia) dell'altro. [...] La cosa interessante è come l'unione dei due personaggi riflette il nostro mondo, che non è né solo bianco né solo nero, ma un mix di grigio."

In Venom, Eddie Brock (Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom.

Diretto da Ruben Fleischer e scritto da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel, Venom è interpretato da Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams, Scott Haze, Jenny Slate e Riz Ahmed, con Woody Harrelson nei panni di Carnage.

La colonna sonora ufficiale del film è stata realizzata da Eminem, che ha incluso la traccia Venom nel suo nuovo album Kamikaze. Pochi giorni fa, il rapper ha anche pubblicato il brano come singolo, che adesso è acquistabile anche singolarmente.

Venom sarà in programmazione nei cinema italiani dal prossimo 4 ottobre.