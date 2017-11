Venom ci offrirà un adattamento fedele del fumetto e... Carnage

Le riprese di, nuovo cinefumetto prodotto interamente dalla Sony Pictures e ispirato al fumetto della, sono attualmente in corso, ma i fan dell'antieroe non vedono l'ora di vedere il loro personaggio preferito finalmente sul grande schermo dopo la "deludente" trasposizione indel 2007.

In Spider-Man 3 di Sam Raimi - uno dei capitoli più aspramente criticati dal pubblico e dalla stampa - il villain aveva il volto e il corpo (troppo mingherlino per i fan più accaniti) di Topher Grace. In questo nuovo adattamento cinematografico Eddie Brock a.k.a. Venom sarà interpretato, invece, da Tom Hardy, che i fan hanno già elogiato. Hardy darà vita al personaggio di Venom tramite motion capture e, per questo, si sta allenando duramente.

Un nuovo video apparso in rete - che noi vi proponiamo qui sotto - ci mostra l'attore impegnato negli allenamenti, con alcune dichiarazioni di Mark Mene, il suo trainer, che promettono una versione molto più fedele del personaggio della Marvel.

"Quel che il mondo vedrà è il più oscuro e potente tra i supercattivi che la Marvel abbia mai creato. Sarà una carneficina [carnage, nb.]" afferma Mene.

Interessante notare che Mene utilizzi proprio il termine "carnage", il che lascia presupporre ad una potenziale conferma dell'apparizione dell'arcinemico di Venom, per l'appunto il letale Carnage. Secondo i report, il film sarà ispirato alla storyline "Protettore Letale" ed è diretto da Ruben Fleischer.

Venom sarà distribuito dalla Sony Pictures ad ottobre.