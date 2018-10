Venom: nuovo spot tv per il film con Tom Hardy, da domani al cinema

Pochi minuti fa è stato pubblicato online un nuovo spot televisivo per Venom, nuovo cine-comic Marvel prodotto e distribuito da Sony, che dovrebbe lanciare il Sony's Universe of Marvel Characters.

Il filmato, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, mostra il furioso protagonista rimproverare un vicino di casa, reo di tenere il volume della musica troppo alto. Venom gli chiederà (non) gentilmente di abbassare.

In Venom, Eddie Brock (Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Fondazione Vita gestita dal Dr. Drake (Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per i simboli degli alieni, considerando la chiave per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom.

Diretto da Ruben Fleischer e scritto da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel, Venom è interpretato da Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams, Scott Haze, Jenny Slate e Riz Ahmed, con Woody Harrelson nei panni di Carnage.

La colonna sonora ufficiale del film è stata realizzata da Eminem, che ha incluso la traccia Venom nel suo nuovo album Kamikaze. Pochi giorni fa, il rapper ha anche pubblicato il brano come singolo, che adesso è acquistabile anche singolarmente.

Venom sarà in programmazione nei cinema italiani da domani 4 ottobre.