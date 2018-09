Venom: nuovo spot televisivo per il film con Tom Hardy

Continua l'attesa per l'uscita di Venom, il film che vede Tom Hardy nei panni del protagonista Eddie Brock. Intanto possiamo goderci questo nuovo scoppiettante spot televisivo internazionale che ci mostra delle sequenze inedite.

Il film segue le vicende di Eddie Brock, un reporter intento ad indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake. Brock scopre che gli scienziati stanno effettuando esperimenti su esseri umani per unirli a dei simbionti alieni considerati fondamentali per l'evoluzione; Entra in contatto con loro anche il reporter, diventando l'antieroe Venom.



La pellicola vede nel cast Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams (The Greatest Showman) in quelli di Anne Weying, Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del Dr. Drake, Jenny Slate (Zootropolis) e Woody Harrelson (Solo: A Star Wars Story). Sebbene la Sony abbia sempre avuto l'intenzione di ambientarlo nello stesso universo di Spider-Man: Homecoming, il film sarà slegato dal Marvel Cinematic Universe. Seguendo questo link potete trovare la tracklist dello score della pellicola firmato da Ludwig Goransson, già autore delle musiche di Black Panther.



Diretto da Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland, Gangster Squad) su una sceneggiatura di Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji) e Jeff Pinker (The Amazing Spider-Man 2), Venom arriverà nelle sale italiane il 4 ottobre. Date un'occhiata al nuovo spot TV qui sotto.