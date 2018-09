Venom non è mai stato concepito per uscire con il rating R

Giovedì arriverà nelle sale cinematografiche italiane il film dedicato al personaggio di Venom e c'è stato un grosso dibattito, almeno settimane fa, sulla possibilità che il rating della pellicola fosse R o PG-13.

Per intenderci, Venom uscirà nei cinema con il rating PG-13 [vietato ai minori di 13 anni non accompagnati, nb.], ma secondo alcuni rumor il film era stato concepito per uscire, invece, con il rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.]. Eppure, secondo i produttori Avi Arad e Matt Tolmach, l'opzione di far uscire il film con il rating R non c'è mai stata.

"Per me, il rating R non è mai stato preso in considerazione" ha spiegato Arad "Ho fatto una serie d'animazione su Spider-Man nel 1994, c'erano tanti episodi con Venom. Non c'è una ragione specifica per inserire la violenza. Non c'è bisogno di definirlo come violento. E' un Protettore Letale, è differente. Volevamo restare fedele ai fumetti originali. Oggi, con la CGI e tutto il resto, possiamo far sì che Venom ti strappi la testa. Ma non vogliamo mostrare quella scena e la testa che rotola. E' irrilevante. Quel che è importante è che capite... questo tipo è cattivo? Si.".

"Non c'è una versione fantasma del film" continua Tolmach "Tutti ce lo stanno chiedendo. C'è una versione con il rating R in sala montaggio, da qualche parte? Non c'è. Ci siamo approcciati allo sviluppo e alla produzione del film cercando di restare fedeli al fumetto originale, a quel che era Venom nei fumetti, ma con la volontà di fare una pellicola che anche un ragazzino di 13 o di 14 anni potesse vedere al cinema. Non volevamo fare un film per famiglie, assolutamente no. Abbiamo cercato di spingerci ai confini del PG-13, chiaramente, ma rendendolo accessibile, comunque, ad un pubblico vasto. Quello è sempre stato l'obiettivo".