Venom: nel nuovo spot l'inizio di una terribile amicizia

L'ultimo spot tv di Venom mette in risalto la duplice natura di Eddie Brock/Venom, interpretato in entrambi i casi da Tom Hardy. Il video vede il simbionte che informa Eddie di come quello sia l'inizio di una 'terribile storia d'amicizia'. Venom ormai sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e le prevendite sono già iniziate.

Molto importanti saranno le prime reazioni al film nelle ventiquattrore successive alla première. Venom è uno dei film più attesi del 2018. Diretto da Ruben Fleischer, Venom è uno spin-off della serie di film sull'Uomo Ragno, con protagonista uno dei principali nemici di Spidey, e il primo film del Marvel Universe targato Sony, ambientato nell'universo di Spider-Man: Homecoming e al di fuori dell'MCU.

La trama racconta le vicende del giornalista Eddie Brock che cerca di svelare gli esperimenti illeciti del dottor Carlton Drake. In uno di questi tentativi viene contaminato da un organismo alieno simbiontico che lo controlla e lo trasforma in un essere chiamato Venom.

Il cast di Venom comprende Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, insieme a Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Michelle Lee, Sope Aluko, Scott Haze, Mac Brandt, Woody Harrelson, Reid Scott, Scott Deckert e Ron Cephas Jones.

L'uscita del film nelle sale italiane è prevista per giovedì 4 ottobre, distribuito in Italia da Sony Pictures Entertainment Italia.