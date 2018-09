Venom: Michelle Williams si è trovata benissimo sul set ed è online un nuovo spot!

Michelle Williams ha rivelato in una recente intervista che il suo periodo di tempo passato al lavoro sul set di Venom è stato piacevolissimo ed è stato il posto in cui si è sentita maggiormente rispettata. Inoltre possiamo mostrarvi una nuova clip.

"Più forte, più affamato!" Il nuovo spot di Venom è come sempre pieno d'azione e potete vederlo sul player. Nel frattempo, dal momento che Venom esce in sala il 4 ottobre, ecco anche qualche dichiarazione rilasciata da Michelle Williams, co-protagonista di Tom Hardy nel cinefumetto Sony.

Parlando con Comicbookmovie l'attrice ha rivelato che il set di Venom è stato quello più rispettoso dove si sia mai trovata a lavorare:

"Questo set è stato molto, molto rispettoso. È il primo film che ho fatto dopo il #metoo ed è stato l'ambiente di lavoro più rispettoso in cui sono stata. Nessuna allusione. È stato fantastico."

Sempre nella stessa intervista la Williams, che interpreta il ruolo della moglie di Brock, Anne Weying, ha detto che, per adesso, non si vedrà narrata la parte di storia che prevede il suo trasformarsi, in futuro, in She-Venom.