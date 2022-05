Venom, Michelle Williams sul film: 'Un passo importante per la mia crescita'

In occasione del profilo tracciato da Variety, Michelle Williams ha avuto modo di discutere della sua carriera, che tra le altre cose vanta anche quattro candidature ai Premi Oscar, l'ultima delle quali nel 2017 per Manchester by the Sea. L'attrice ha anche parlato del franchise di Venom, che definisce come molto importante per la sua crescita.

Parlando di una specifica sequenza che la vede protagonista in Venom: La Furia di Carnage, Michelle Williams ha dichiarato: "Far finta che un mostro ti entri nel corpo, che prenda il controllo e che poi se ne vada è difficile. Voglio continuare a crescere e Venom è un passo importante per la mia crescita". Detto questo, Sony ha già confermato Venom 3, anche se non è chiaro in che periodo entrerà in produzione né con quale regista e nemmeno chi farà parte del cast a parte Tom Hardy.

In una recente intervista, inoltre, il regista del primo capitolo Ruben Fleischer ha discusso del potenziale crossover tra Venom e SpiderMan: "Staremo a vedere. Voglio dire, onestamente sarebbe un sogno veder convergere questi due personaggi. Sarà una formidabile battaglia, quindi... che sia io o qualcun altro a dirigere un film del genere, sarò sicuramente entusiasta di vederlo".

Spider-Man e Venom hanno combattuto in Spider-Man 3 del 2007, ma il film, che chiuse la trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire, deluse tanto la critica quanto i fan. Ora che una porzione di Venom è rimasta nel MCU e Tom Hardy è tornato nell'universo narrativo della Sony, c'è la possibilità che i Marvel Studios e la casa di produzione di Amy Pascal agiscano su binari paralleli, sfruttando contemporaneamente due diverse versioni del personaggio, una dentro il MCU con Scorpion e una fuori.

Venom La Furia di Carnage è disponibile su Sky e in streaming su Netflix.