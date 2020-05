Venom si mangia anche Miles Morales nell'inquietante poster fan-made di Spider-Man

Miles Morales viene divorato dal simbionte Venom in questo magnifico e inquietante fan poster per Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 divenuto immediatamente popolare fra i fan della saga.

L'artista Camille Vialet, insieme a Mohammed Hibban, ha deciso di combinare gli ultimi due film Marvel della Sony in un divertente poster per Into the Spider-Verse 2, immaginando come sarebbe il nuovo capitolo della saga se fosse incluso anche Venom: nell'immagine, che potete vedere in calce all'articolo, Miles viene inglobato dal simbionte mentre sullo sfondo Gwen e Peter offrono un piccolo cameo.

Dopo il nuovo accordo con la Disney per i diritti di Spider-Man e i vari incroci col Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, la Sony mira a creare il proprio universo Marvel con i personaggi di cui detiene i diritti, franchise ufficialmente intitolato Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Oltre a Venom: Let There Be Carnage, lo studio pubblicherà Morbius il prossimo anno e collaborerà anche con la compagnia di Kevin Feige per Spider-Man 3, interpretato ancora una volta da Tom Holland. A sua volta l'universo di Into the Spider-Verse si sta preparando a sviluppare un proprio franchise animato, con uno spin-off incentrato sulle supereroine donne attualmente in lavorazione.

