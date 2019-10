Venom: il look del simbionte nei concept art del film di Ruben Fleischer

L'accoglienza della critica è stata tutt'altro che positiva ma il pubblico in sala ha apprezzato moltissimo Venom di Ruben Fleischer, a giudicare dall'incasso ottenuto al box-office. Gli appassionati ora sono del tutto concentrati sul sequel, che vedrà al timone Andy Serkis e ancora Tom Hardy nel ruolo del giornalista Eddie Brock.

Secondo teorie piuttosto diffuse, Venom dovrebbe schierarsi con Carnage e ci sono diverse possibilità che Spider-Man possa essere coinvolto nella trama.

In attesa di scoprire cosa potrà riservare Venom 2, sono comparsi dei concept art del primo film grazie ad Aaron Sims Creative e David Masson, che fanno luce su come potrebbe essere il simbionte in futuro, valutando la lavorazione che ha portato ad avere il look mostrato nel primo film.



Le immagini mostrano le idee più interessanti e il lavoro particolare che ha portato alla realizzazione del simbionte nel primo film uscito nelle sale lo scorso anno.

Ricordiamo che Venom racconta le vicende di Eddie Brock (Tom Hardy) un giornalista che nel tentativo d'indagare su degli esperimenti illegali viene contaminato da un organismo alieno simbiotico che lo trasformerà nel terribile Venom.

Il cast del film comprende in ruoli da co-protagonisti anche Michelle Williams nel ruolo della fidanzata di Eddie, Anne Weying, e Riz Ahmed nei panni dell'avido Carlton Drake.

Nelle scorse settimane si è diffusa la notizia che la Disney avrebbe fatto rimuovere un cameo di Tom Holland dal film, mentre Kevin Feige ha aiutato Sony alla realizzazione di Venom.