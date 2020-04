Venom: Let There Be Carnage, il logo ufficiale si mostra in un video

Dopo aver annunciato la nuova data di uscita di Venom: Let There Be Carnage, titolo ufficiale del sequel diretto da Andy Serkis, Sony ha pubblicato anche un breve teaser per rivelare il logo ufficiale del nuovo capitolo.

Come potete vedere in calce alla notizia, il bianco e nero del primo logo basato sui colori principali di Venom lascia spazio al rosso per anticipare l'arrivo del nuovo simbionte, l'atteso Carnage (aka Kletus Kasady) interpretato da Woody Harrelson di cui abbiamo avuto un primo sguardo nella scena post-credit del primo film.

Una magra consolazione per i fan in attesa di poter mettere gli occhi sul primo trailer ufficiale, il cui debutto sembrava previsto per le scorse settimane ma che probabilmente è stato posticipato anche alla luce della nuova data di uscita.

Atteso ora nelle sale il 25 giugno 2021, poche settimane prima dell'uscita di Spider-Man 3 (motivo per cui è a rischio rinvio anche il film con Tom Holland), Venom: Let There Be Carnage vedrà nuovamente Tom Hardy nei panni di Eddie Brock.

Che ve ne pare del nuovo logo ufficiale? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie sul film di Serkis: Tom Hardy potrebbe avere anticipato l'imminente scontro tra Venom e Spider-Man.