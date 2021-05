Venom: La Furia di Carnage, Sony promette: 'Non sentirete la mancanza di Spider-Man'

Mentre si anticipa una sempre più forte connessione tra i film Marvel targati Disney e Sony, il Presidente di Sony ha voluto rassicurare i fan del fatto che, anche senza Spider-Man in persona, il nuovo Venom e gli altri live-action in programma saranno comunque spettacolari.

Il calendario Sony dei prossimi anni è ricco di film dedicati ai personaggi Marvel, dal sequel di Venom al film di Morbius con Jared Leto, passando anche per il più recentemente annunciato live-action su Kraven con Aaron Taylor-Jonson.

Ma sebbene il primo film di Venom abbia avuto successo, e l'hype per i nuovi progetti è tanto, i fan continuano a chiedersi: quanto potrà andare avanti lo Spider-Verse senza Spider-Man?

È Sanford Panitch, Presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, a rispondere a questa domanda: "In realtà non ci riferiamo alla nostra galleria di quasi 900 personaggi come 'Ragnoverso'. Abbiamo un vero e proprio universo" afferma, e in effetti il termine che ultimamente vedete sempre più spesso utilizzato in giro è SPUMC, Sony Pictures Universe of Marvel Characters.

"Il volume dei nostri personaggi... Beh, aspettate di vedere il prossimo Venom. Vedrete che non sentirete la mancanza di Spider-Man" promette. Aggiungendo poi "Sarebbe elettrizzante se si incontrassero, giusto?".

E mentre non sappiamo se quest'ultima frase possa voler dire qualcosa per il film sé, sappiamo già, grazie alle parole dello stesso Panitch, che in un qualche modo Spider-Man: No Way Home si collegherà ai film di Sony, avvalorando sempre più le teorie sul Multiverso.

Ma dato che non ci è ancora dato sapere come si svolgerà il tutto, per ora non possiamo fare che attendere con trepidazione sia Venom: La Furia di Carnage che Spider-Man: No Way Home, oltre ovviamente a tutti gli altri titoli Sony e Marvel Studios.