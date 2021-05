Venom: La Furia di Carnage si mostra nel 'vorace' poster ufficiale

Dopo aver ammirato finalmente il terribile Carnage di Woody Harrelson in azione nel primo trailer ufficiale di Venom: La furia di Carnage con Tom Hardy, il sequel del cinecomic Sony Pictures diretto da Andy Serkis torna ora a mostrarsi in un primo e spettacolare - oltre che "vorace" - poster ufficiale del film.

La trovata grafica pensata dalla produzione rende protagonista indiretto proprio il villain del film, le cui fauci risaltano in primissimo piano mentre sono nel bel mezzo di un combattimento contro Venom. È anche un poster in linea con l'aspetto estetico del progetto, che è comunque ancora estremamente legato a produzioni di dieci anni fa.



"Sono super entusiasta del progetto. Ancora una volta, non è qualcosa di cui posso parlare nel dettaglio perché lo stiamo conservando per quando tutti potranno goderselo al cinema" ha spiegato il regista Andy Serkis durante una recente intervista con ComicbookMovie.com:"Non voglio svelare troppo prima di allora, ma è stato un vero piacere lavorare a questo film. È stato fantastico. Ho lavorato con un gruppo di attori incredibili, guidato da un altro uomo appassionato della SAS, Tom Hardy. Spero che non rimarrete delusi. È stato un vero piacere lavorarci".



Venom: La furia di Carnage è atteso nelle sale cinematografiche il prossimo 24 settembre 2021.