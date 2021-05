Venom: La furia di Carnage, il boss Sony: 'Dopo questo film, non vi mancherà Spider-Man'

Da quando Sony Pictures e Marvel Studios hanno iniziato a collaborare allo sviluppo di Spider-Man per il MCU, uno dei più grandi punti interrogativi sull'accordo tra le due società è stato quello relativo al come e al se il Venom di Tom Hardy e lo Spidey di Tom Holland si incontreranno sul grande schermo, prima o poi.

Il trailer di Morbius, come sappiamo, sembrava già alludere a un'unione tra questi due universi, data la presenza dell'Avvoltoio di Michael Keaton, ma nonostante queste connessioni praticamente già stabilite, in una recente intervista il Presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, ha dichiarato che dopo aver visto Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis i fan non sentiranno la mancanza di Spider-Man.



Queste le sue parole:



"Onestamente, non stiamo pensando ai 900 personaggi a nostra disposizione come a uno Spider-Verso alternativo. Abbiamo un universo Marvel tutto nostro. Il volume di personaggi che abbiamo è straordinario, e aspettate di vedere Venom: La furia di Carange. Non vi mancherà affatto Spider-Man. Ma sarebbe ovviamente eccitante se si incontrassero, no?".



Vi ricordiamo che Venom: La furia di Carnage vede nel cast anche Woody Harrelson nel ruolo di Cletus Kasady e Naomie Harris in quello di Shriek, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche il 23 settembre 2021.