Venom: La Furia di Carnage, Andy Serkis parla di Shriek: 'È davvero pericolosa'

Venom: La Furia di Carnage non ci presenterà soltanto lo scontro tra il simbionte di Eddie Brock e quello ospitato dal corpo di Cletus Kasady: nel film di Andy Serkis sarà infatti presente un terzo personaggio che potrebbe dar filo da torcere al protagonista interpretato da Tom Hardy, vale a dire Frances Barrison aka Shriek.

Il personaggio interpretato da Naomie Harris e visto nel primo trailer di Venom: La Furia di Carnage forma spesso nei fumetti una vera e propria coppia con Carnage, rapporto che potrebbe essere riproposto in versione cinematografica.

A parlare della pericolosità di Shriek è stato proprio Andy Serkis: "È un'anima distrutta che ha sofferto tanto durante la sua infanzia, c'è della vulnerabilità in lei, è una persona che prova un sacco di dolore. Ha vissuto in isolamento per anni e anni. Ciò che mi piace di tutti questi personaggi è che siano tutti così sfaccettati, così credibili. Lei è molto pericolosa e al tempo stesso credo abbia anche un suo senso della giustizia, ma quando quel limite viene oltrepassato allora scopri questo suo lato oscuro e diventa davvero, davvero pericolosa" sono state le parole del regista.

Siete curiosi di conoscere questa prima versione cinematografica di Shriek? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, cos'ha detto Andy Serkis sul rapporto tra Eddie Brock e Venom.