Venom: La furia di Carnage, Andy Serkis anticipa la presenza di altri super villain

Il boss di Sony ha promesso ai fan che non sentiranno la mancanza di Spider-Man in Venom: La furia di Carnage per via della presenza di altri personaggi dell'universo Marvel, e ora ne ha parlato anche il regista Andy Serkis.

Analizzando il trailer ufficiale di Venom 2 per IGN, infatti, Serkis si è soffermato sul Ravencroft Institute, un carcere di massima sicurezza che ospita numerosi villain di Spider-Man tra cui Shriek, la supercriminale interpretata nel film da Naomie Harris.

"Questa deliziosa piccola dimora è ovviamente ben nota ai fan. Non dirò troppo su di essa, ma ovviamente ospita alcuni dei più grandi supercriminali del mondo. È un luogo segreto che nemmeno il detective Mulligan e il dipartimento di polizia di San Francisco conoscono" ha spiegato il regista. "Abbiamo un punto di ingresso leggermente diverso per questo strano posto che si collega ad altri personaggi dell'universo Marvel, in particolare alle storie di Spider-Man. Ma ancora una volta, non voglio rivelare troppo."

Vi ricordiamo che nei giorni scorsi Sony Pictures ha annunciato l'ultima new entry del proprio universo di Spider-Man, Kraven il Cacciatore, che verrà interpretato da Aaron Taylor-Johnson in un nuovo film stand-alone. Nel frattempo, Morbius con Jared Leto è stato rinviato di una settimana.