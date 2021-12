Venom, Kevin Feige sull'ingresso nel MCU: 'la domanda ovvia era come unirlo a Spider-Man'

La scena post-crediti di Venom: La furia di Carnage unisce franchise cinematografici finora separati: quello Sony/Mavel e quello Disney/Marvel. Kevin Feige ha spiegato in una recente intervista com’è nata l’idea di introdurre Venom nel MCU e quello che possiamo aspettarci dal futuro.

Alla fine del film, mentre Eddie/Venom (Tom Hardy) guarda la TV, la realtà intorno a lui cambia e si trasforma improvvisamente: Eddie e Venom stanno guardando i momenti finali di Spider-Man: Far From Home, un film Sony/Marvel che è parte del MCU.

Collider ha intervistato il presidente dei Marvel Studios e produttore del MCU Kevin Feige sull’imminente Spider-Man: No Way Home, ma ha parlato anche dell'ispirazione per inserire Venom nell'MCU, elogiando quei film Sony e il lavoro di Hardy: "Guardi le ovvie connotazioni tra Venom e Spider-Man ed è intrinseco. Quindi nel momento in cui Sony ha realizzato il suo film di Venom e ha funzionato bene come ha fatto, e Tom Hardy è diventato iconico come è diventato come Venom, poi la domanda ovvia è: 'Come iniziamo a unirli?’".

Feige aveva già dichiarato in precedenza che Marvel e Sony hanno collaborato per la realizzazione di Venom: La furia di Carnage, quindi possiamo aspettarci grandi cose: Venom potrebbe comparire a sorpresa in Spider-Man: No Way Home? Lo scopriremo il prossimo 15 dicembre quando il film arriverà nelle sale cinematografiche. Vi lasciamo con la nostra recensione di Venom 2, fateci sapere nei commenti che cosa vi aspettate da questi due personaggi!