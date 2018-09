Venom irrompe nel poster ufficiale del cinecomic targato Sony Pictures

A due settimane dalla release in tutto il mondo (da noi approderà il 4 ottobre), la Sony Pictures sta intensificando il marketing intorno alla pellicola dedicata al personaggio di Venom, che vede Tom Hardy nei panni del leggendario personaggio dei fumetti della Marvel.

Quest'oggi la Sony ha diffuso in rete il poster ufficiale della pellicola che, come sempre, potete trovare qui sotto. Il poster in questione, oltre a Venom e al suo alter ego Eddie Brock (interpretato proprio da Hardy), ci mostra anche il personaggio di Anne Weying (Michelle Williams) e il villain della pellicola, il Dr. Carlton Drake, interpretato da Riz Ahmed, che nel corso del film si sdoppierà in Riot.

La regia è stata affidata a Ruben Fleischer mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel, da una storia di Pinkner e Rosenberg. Nel cast troveremo anche Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Sope Aluko, Ron Cephas Jones e Woody Harrelson. La pellicola è slegata dal Marvel Cinematic Universe, sebbene la Sony abbia sempre avuto l'intenzione di ambientarla nello stesso universo di Spider-Man: Homecoming. La vicenda, al momento, non è ancora chiara, ma stando agli ultimi report lo studio sarebbe intenzionata ad avere un crossover con i Marvel Studios in futuro.