Venom, quanto guadagna Tom Hardy? Il cachet dell'attore di Eddie Brock

Venom tornerà presto nelle sale con un secondo film che vedrà un nuovo villain: Carnage. Recentemente abbiamo ricevuto delle immagini inedite di Venom La Furia di Carnage, che si preannuncia incredibile. Ma qual è il cachet ottenuto da Tom Hardy per tornare ad interpretare il personaggio? Ecco cosa sappiamo.

Come sappiamo nel primo film, datato 2018, l'attore aveva guadagnato circa 7 milioni. Una cifra importante, ma che si riduce se paragonata ai 10 di Chris Pratt in Jurassic World - Il regno distrutto o ai 10 di Robert Downey Jr. per Spider-Man: Homecoming del 2017.

Una paga che diventa però incredibile se si considera che nel cast ci sono altre star che sicuramente avranno chiesto una cifra di un certo livello. Tra queste spiccano Michelle Williams e Woody Harrelson, il quale interpreterà il serial killer Cletus Cassidy, che Eddie Brock conoscerà in questo film. Un arrivo importante quella di Cassidy aka Carnage, che introduce un villain di Super-Man, e lo fa con un attore di un certo livello. E a confermare questo è proprio lo stesso Tom Hardy che ha definito Woody Harrelson formidabile nel ruolo di Carnage.

In ogni caso sembra che per la seconda pellicola su Eddie Brock aka Venom, Hardy abbia ricevuto più o meno la stessa paga del primo. Cosa ne pensate?

I fan italiani potranno vedere Venom: La Furia di Carnage nelle sale a partire dal 14 Ottobre.