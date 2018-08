Venom: il futuro, i sequel, il rating... e Carnage?

Come saprete, Total Film ha dedicato il nuovo numero del magazine a Venom, che debutterà nei cinema ad ottobre, e ne ha svelato delle nuove informazioni e ulteriori dettagli a riguardo.

Nell'intervista con Total Film, Ruben Fleischer, regista di Venom, afferma di non sapere ancora se il film uscirà al cinema con un rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.] o con un PG-13 [vietato ai 13, nb.]. "Siamo curiosi di scoprire il rating che otterrà" ha spiegato "Ma stiamo spingendo affinché possa essere il più fedele possibile al fumetto originale. E' un personaggio che se ne va in giro a staccare teste e mangiare cervelli. Cerchiamo di rispettare questa immagine di lui.". "Vuoi far sì che questo genere di pellicole possa essere visto da un pubblico più vasto possibile, perché stiamo parlando di grossi film divertenti" ribatte il protagonista, Tom Hardy "E' mio figlio che mi ha avvicinato a Venom ma ci sono delle cose nel film in cui gli coprirei gli occhi. Dipende da quanto siano sensibili i genitori di un ragazzino di nove anni. Non so che rating otterrà... ma il personaggio richiama il gore, ma anche un action thriller con umorismo nero...".

Hardy svela di aver firmato già per dei sequel: "sono aperto a tutto ciò che vorranno fare. Ho firmato per tre pellicole. Vedremo il responso del pubblico. Penso sia un personaggio straordinario e adoro interpretare entrambi i lati di Brock. Stiamo preparando tutti un universo stand-alone. Ma se Sony vorrà unirlo a qualcos'altro in futuro, chissà... vedremo cosa accadrà".

Quindi, anche al momento, non è chiaro se Venom sarà un film parte dell'universo stand-alone della Sony oppure si unirà, in seguito, al Marvel Cinematic Universe, quel che è chiaro è che già si parla di possibilità future. Tra queste Carnage, che - secondo i rumor - sarà interpretato da Woody Harrelson nel film... e Fleischer non conferma né mentisce: "Ci sono altri villain nel film, stiamo giocando con un universo più vasto. E riguardo quel rumor, penso che è divertente se il pubblico andrà in sala e vedrà da solo cosa è vero e cosa no...". E Michelle Williams, interprete di Anne Weying, è anche aperta allo sdoppiamento del suo personaggio in She-Venom: "She-Venom sarebbe un sogno diventato realtà!".