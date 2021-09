Venom: La furia di Carnage, Woody Harrelson è un serial killer scatenato nel final trailer

Pochi istanti fa è arrivato su YouTube un nuovo trailer internazionale per Venom: La Furia di Carnage, prossimo cinecomic della Sony Pictures in uscita nei cinema italiani dall'1 ottobre prossimo.

Nel filmato, che come al solito potete trovare all'interno dell'articolo, Woody Harrelson è lo scatenato serial killer Cletus Kasady, che sprigiona tutta la potenza del simbionte Carnage, un'aberrazione di Venom che Eddie Brock (Tom Hardy) dovrà inseguire e affrontare mentre cerca di dare nuova linfa alla sua carriera di giornalista investigativo. Del film nelle scorse ore si è parlato anche per un importante leak della scena post-credit di Venom 2, la cui descrizione (non ancora confermata ufficialmente) è disponibile nel link evidenziato.

Ricordiamo che nel film Eddie Brock oltre ad imparare a convivere con il simbionte incontrato nel primo film dovrà confrontarsi anche con Shriek, un'alleata di Carnage che sarà interpretata da Naomie Harris. Michelle Williams riprenderà il ruolo già interpretato nel capitolo originale, mentre tra le new entry ci saranno anche Reid Scott e Stephen Graham e Woody Harrelson. Il nuovo regista Andy Serkis è stato assunto per la sua vasta esperienza di lavoro con la CGI e la tecnologia di motion-capture, che in passato ha aiutato ad implementare e usato numerose volte in film acclamati da critica e pubblico come Il signore degli anelli e Il pianeta delle scimmie.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, scoprite che differenza c'è tra Venom e Carnage.