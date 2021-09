Venom: La Furia di Carnage, 'L'universo ha bisogno di Venom' nella nuova anteprima

Nelle sale statunitensi molti film, specialmente quelli particolarmente attesi, fanno il loro debutto non il venerdì ma alle anteprime del giovedì precedente e uno di questi è Venom: La Furia di Carnage, pronto a debuttare nelle sale americane il 30 settembre prossimo in anteprima per poi uscire in tutto il territorio dal 1° ottobre successivo.

Nel nuovissimo spot ufficiale pubblicato dall'account Twitter del cinecomic possiamo vedere alcune sequenze inedite della pellicola con Tom Hardy e ascoltare la voce-off commentare in questo modo: "Questo giovedì, l'universo avrà bisogno di Venom", annunciandone quindi l'uscita per questo weekend e il fatto che il film sarà anche siglato PG-13 come visto censura.

Il sequel riprende dopo gli eventi del primo film e continuerà il viaggio di Eddie Brock come ospite di un simbionte alieno. Ciò includerà l'intervista a Cletus Kasady prima della sua condanna a morte. Tuttavia, il simbionte Carnage di Kasady interviene per proteggerlo, permettendo al serial killer di fuggire. Questo porterà Venom e Carnage a scontrarsi per la prima volta sul grande schermo.

Ricordiamo, inoltre, che nel film Eddie Brock dovrà confrontarsi anche con Shriek, un'alleata di Carnage che sarà interpretata da Naomie Harris. Michelle Williams riprenderà il ruolo già interpretato nel capitolo originale, mentre tra le new entry ci saranno anche Reid Scott e Stephen Graham e Woody Harrelson. Il nuovo regista Andy Serkis è stato assunto per la sua vasta esperienza di lavoro con la CGI e la tecnologia di motion-capture, che in passato ha aiutato ad implementare e usato numerose volte in film acclamati da critica e pubblico come Il signore degli anelli e Il pianeta delle scimmie.

Venom: La Furia di Carnage uscirà nelle sale italiane il 14 ottobre prossimo, ben due settimane dopo l'uscita americana. Intanto potete leggere la descrizione della scena post-crediti di Venom: La Furia di Carnage, ovviamente a vostro rischio e pericolo.