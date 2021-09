Venom: La Furia di Carnage, il film Marvel mostra immagini inedite nel nuovo spot

Mentre per l'uscita nelle sale italiane dovremo attendere il 14 ottobre prossimo, ovvero quando negli Stati Uniti sarà già uscito da due settimane, arriva oggi un nuovo spot ufficiale di Venom: La Furia di Carnage, ricco di sequenze inedite tratte dal sequel con Tom Hardy che vedrà lo scontro definitivo con il villain di Woody Harrelson.

Nel nuovo spot ufficiale confezionato per il mercato in lingua spagnola, vediamo Eddie Brock interpretato da Tom Hardy venire a conoscenza per la prima volta del serial killer Cletus Cassidy, interpretato come noto da Woody Harrelson e che era comparso in un cameo alla fine del precedente film con protagonista il villain di Spider-Man. Tra le varie sequenze inedite mostrate dallo spot ufficiale, ce n'è anche una che coinvolge il personaggio di Michelle Williams, di ritorno anch'esso dal primo film.

Più volte i membri del cast e della troupe del film hanno elogiato l'interpretazione di Harrelson nei panni di Carnage, con Tom Hardy che ha definito Harrelson formidabile; Andy Serkis ha aggiunto invece che l'obiettivo era quello di "trovare il giusto tono in modo che la commedia fosse supportata da vere emozioni, pathos e sentimenti reali. Ad esempio, una volta che Carnage prende vita, Eddie si nasconde e cerca di rintracciarlo. Quindi c'è una sorta di energia e ritmo a cui non puoi sfuggire".

Il regista ha anche commentato il fatto che Venom: La Furia di Carnage dura solo 90 minuti in totale: "Abbiamo sempre voluto che questo film fosse una corsa entusiasmante. Veloce e muscolare... senza indugiare troppo sull'esposizione. Ma detto questo, penso che quello che abbiamo fatto sia stato raggiungere un equilibrio tra tutti i personaggi, in modo che le persone possano sentirsi completamente immerse senza pensare solamente a correre verso il prossimo scontro".

Venom: La Furia di Carnage uscirà al cinema il 14 ottobre 2021.