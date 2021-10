Venom La Furia di Carnage, una nuova teoria sulla scena post credit mette in guardia i fan

La già famosa scena post credit di Venom La furia di Carnage ha mandato in delirio i fan della saga Sony con protagonista Tom Hardy, ma una nuova teoria emersa sul web ci tiene a mettere in guardia gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

Il finale di Venom 2 infatti ha apparentemente trasportato Eddie Brock nel Marvel Cinematic Universe, al punto che adesso alcuni spettatori si chiedono se Venom sarà in SpiderMan No Way Home come sesto membro dei Sinistri Sei insieme a Doctor Octopus, Elettro, Sandman, Lizard e Green Goblin: l'apparizione dello Spider-Man di Tom Holland nella sequenza post-credit sembra una conferma che Venom sia ora nell'MCU, e il fallimento dell'incantesimo visto lanciare da Doctor Strange nel trailer di No Way Home potrebbe esserne la causa. Ma c'è anche un'altra spiegazione.

Secondo questa nuova teoria, il Multiverso complica le cose: a causa dell'esistenza di infinite possibilità dettate dall'esistenza degli universi paralleli, infatti, Venom potrebbe anche essere piombato in un'altra linea temporale, diversa da quella canonica del MCU: dopotutto, sebbene il filmato riprodotto sullo schermo della camera d'albergo di Eddie Brock assomigli a quello di J Jonah Jameson visto in Far From Home, le immagini mostrate sono leggermente diverse: ad esempio in Venom 2 Peter Parker di indossa il suo costume di Spider-Man ma non ha la maschera, mentre nella scena dopo i titoli di coda di Far From Home il supereroe aveva il volto coperto.

Si tratta di un piccolo cambiamento, ma che comunque lascerebbe abbastanza margine di manovra alla Marvel qualora l'idea fosse quella di portare la storia in una direzione diversa: magari lo Spider-Man che incontrerà Venom in futuro non sarà lo stesso del MCU, ma una variante sempre interpretata da Tom Holland? Diteci cosa ne pensate di questa teoria nella sezione dei commenti che trovate in basso.