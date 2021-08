Venom: La Furia di Carnage, svelata la presenza di J.K. Simmons?

Tutti ormai si aspettano che sia il film con protagonista Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, a fare da ponte per il Multiverso Marvel... Ma se invece fosse il sequel di Venom? Perché stando a un recente leak, potrebbe esserci addirittura J.K. Simmons.

Cosa hanno in comune gli Spider-Man di Sam Raimi, gli Spider-Man del MCU e i film di Venom? A quanto pare, J.K. Simmons.

L'interprete di J. Jonah Jameson nella prima trilogia cinematografica dedicata a Spider-Man è infatti ricomparso nel 2019 in una scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno del MCU, e ora potrebbe essere anche in Venom: La Furia di Carnage.

Secondo quanto pubblicato sul sito di Vue Cinema, catena di cinema inglese, nel cast del film diretto da Andy Serkis figurerebbe anche J.K. Simmons, come potete vedere dalle foto raccolte nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Se così fosse, questo potrebbe significare grandi cose per il futuro delle proprietà Sony e Disney, e a questo punto anticipare anche ciò che vedremo in Spider-Man: Far From Home.

Voi cosa ne pensate? I due film saranno collegati in più che un semplice cameo? E vedremo davvero il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons in Venom: La Furia di Carnage? Fateci sapere nei commenti.