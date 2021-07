Venom - La Furia di Carnage, Sony ricorda l'uscita del film con delle spettacolari fanart

Mentre gli occhi dei fan sono tutti puntati sul MCU e i nuovi appuntamenti cinematografici e televisivi, il prossimo settembre la dose di cinecomic Marvel raddoppierà con il nuovo film dei Marvel Studios Shang-Chi, ma anche con Venom - La Furia di Carnage di Sony Pictures, di cui possiamo ammirare delle splendide fanart.

C'è grande attesa per il sequel di Venom diretto da Andy Serkis, Venom - La Furia di Carnage, ma purtroppo per ora non possiamo fare altro che aspettarne l'uscita al cinema (e, quando sarà, dare un'occhiata ai nuovi materiali promozionali).

Nel frattempo, però, Sony Pictures non lascia i fan a bocca asciutta: ogni venerdì l'account ufficiale del film si impegna infatti nel ricondividere alcune tra le più spettacolari fanart a tema Venom, come quelle che trovate anche in calce alla notizia.

"Soddisfate la vostra voglia di #VenomLetThereBeCarnage con un assaggio delle fanart di questa settima #FanArtFriday. Dal 24 settembre esclusivamente al cinema" si legge nella caption del loro ultimo post.

Il film con protagonista Tom Hardy, anche sceneggiatore di questo secondo capitolo assieme a Kelly Marcel, e che vedrà l'introduzione del personaggio di Cletus Kasady a.k.a. Carnage interpretato da Woody Harrelson (già anticipata da una scena post-credit nel primo film), arriverà in autunno nelle sale italiane.