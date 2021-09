Venom: La furia di Carnage meglio di Shang-Chi? Ecco quanto incasserà secondo le stime

Venom: La furia di Carnage esce questo week-end negli Stati Uniti, e secondo le prime previsioni degli analisti l'atteso sequel con protagonisti Tom Hardy e Woody Harrelson incasserà circa $60 milioni di dollari al debutto, il quarto migliore del 2021.

Secondo il monitoraggio condiviso da Deadline, le proiezioni per Venom: La furia di Carnage prevedono un'apertura da $60 milioni a livello nazionale. Il rapporto rileva che le stime di Sony sono come al solito più prudenti e indicano che il sequel guadagnerà $40 milioni nel suo weekend di apertura, anteprime escluse (nel frattempo, a proposito, fioccano i primi spoiler su Venom 2 dopo le proiezioni anticipate). L'originale Venom, lo ricordiamo, aveva aperto con $80 milioni di dollari e ha stabilito quello che all'epoca fu un weekend di apertura da record per il mese di ottobre.

Il sequel Venom: La furia di Carnage dovrebbe comunque esordire con una delle migliori aperture per un film post-COVID-19: Black Widow ha stabilito l'attuale record con $80 milioni a maggio, e sia Shang-Chi che The Legend of the Ten Rings che Fast & Furious 9 hanno entrambi esordito con numeri al di sopra delle attuali stime per Venom 2. Ciò dovrebbe automaticamente significare che il film Sony approderà al quarto posto in questa speciale classifica dei migliori incassi del 2021, ma chissà se il cinecomic riuscirà a sorprendere e ribaltare la situazione. Del resto il primo Venom aveva sorpreso l'intera industria, dimostrandosi un grandioso successo commerciale capace di guadagnare oltre $850 milioni in tutto il mondo, al punto che prima della pandemia gli analisti avevano previsto un incasso totale da 1 miliardo per Venom 2. Ora quelle stime sono state comprensibilmente smorzate, ma il film diretto da Andy Serkis potrebbe comunque riservare qualche sorpresa.

Per altre letture, facciamo chiarezza sull'uscita di Venom: La furia di Carnage in Italia.