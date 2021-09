Venom: La Furia di Carnage, secondo Andy Serkis il film 'parla di una storia d'amore'

Nel dare uno sguardo al trailer e alle immagini di Venom: La Furia di Carnage il nostro pensiero va sicuramente alla violenza, al sangue, all'inevitabile scontro tra un villain e l'altro villain... Di certo, insomma, non a sentimenti assimilabili ad una pur vaga idea di amore! Non la pensa così, però, il regista Andy Serkis.

Dopo le parole del produttore Avi Arad, che nei giorni scorsi aveva paragonato Venom: La Furia di Carnage alla storia di un matrimonio complicato, giungono infatti a ruota quelle di Serkis, secondo cui il suo film altro non sarebbe che il racconto di una storia d'amore decisamente sui generis.

"Questo film parla di una storia d'amore, ma non la storia d'amore che potreste aspettarvi... Si concentra in particolar modo sullo straordinario rapporto tra il simbionte e il suo ospite. Ogni storia d'amore ha le sue trappole, i suoi alti e i suoi bassi; il rapporto tra Eddie e Venom è ovviamente causa di stress e tensione, ormai loro due sono vicini ad odiarsi. Ma sono costretti a stare insieme, l'uno non può vivere senza l'altro. E questo è ciò di cui sono fatte le relazioni" ha spiegato il regista.

Cosa ne pensate? Vi convince questa particolare visione del rapporto tra Eddie e il simbionte?