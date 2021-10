Venom: La furia di Carnage, la scena post-credit include sequenze nuove o riciclate?

La scena post credit di Venom La furia di Carnage ha sorpreso i fan della saga con protagonista Tom Hardy, che però non hanno potuto fare a meno di domandarsi quando è stato girato il nuovo materiale.

La scena post-crediti di Venom: La furia di Carnage presenta un'apparizione a sorpresa dello Spider-Man di Tom Holland, ma probabilmente il giovane attore di No Way Home non è stato convocato sul set di Andy Serkis per girare nuovo materiale. Il filmato trasmesso nella televisione dell'hotel in cui si trova Eddie Brock sembra effettivamente essere nuovo e diverso rispetto a quello mostrato in Spider-Man: Far From Home, quando Mysterio svelava l'identità segreta di Peter a tutto il mondo, filmato sembra davvero essere nuovo.

Nella scena post-crediti del film del 2019, l'identità segreta del supereroe veniva rivelata al mondo mentre si trovava vicino alla Pennsylvania Station a New York (l'esterno della stazione può essere effettivamente intravisto ad un certo punto, quando Spider- Man si appollaia e guarda J Jonah Jameson sullo schermo). La Marvel è tornata nell'area intorno alla Pennsylvania Station durante le riprese di Spider-Man: No Way Home, presumibilmente per filmare scene ambientate subito dopo il finale di Far From Home, e l'inquadratura di Spider-Man in Venom: La Furia di Carnage è chiaramente tratta da questo materiale: aguzzando la vista, infatti, si può intravedere un cartello rivelatore sullo sfondo che dice "PENN-1".

