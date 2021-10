Venom: La Furia di Carnage, i rumor saranno veri? Tom Holland stuzzica i fan

Venom: La Furia di Carnage è finalmente uscito al cinema in alcuni paesi, ma i rumor sul film saranno veri? Tom Holland di certo non si fa problemi nello stuzzicare la curiosità dei fan.

Crossover o non crossover?

È questo il dilemma per i fan Marvel ora che il Marvel Cinematic Universe ha spalancato le porte del Multiverso, e le possibilità sono davvero infinite.

E se sappiamo già che vedremo dei personaggi dai film Sony in Spider-Man: No Way Home, non ancora abbiamo la possibilità di appurare in prima persona se nel sequel di Venom vedremo effettivamente dei personaggi del MCU (se vi interessa scoprirlo, qui trovate la verità sui leak di Venom: La Furia Di Carnage).

Intanto però, c'è chi su questa faccenda ci sta (comprensibilmente) marciando un po', e non si trattiene dallo stuzzicare i fan: stiamo parlando dello spoileratore seriale Tom Holland a.k.a. l'amichevole Spider-Man di quartiere del MCU, che su Instagram ha augurato il meglio ai colleghi e al film, e si è divertito ad aggiungere una frase a effetto "I rumor saranno veri" con tanto di faccina ammiccante.

Qui in Italia per sapere cosa accadrà nel film con protagonista Tom Hardy diretto da Andy Serkis dovremo aspettare ancora qualche giorno, ma voi cosa ne pensate? Cosa accadrà nel futuro dell'universo Marvel? Fateci sapere nei commenti.