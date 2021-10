Venom: la furia di Carnage, le rivelazioni del regista Andy Serkis su un possibile Venom 3

Andy Serkis ha molte idee per il futuro del franchise di Venom: il regista di Venom: la furia di Carnage ha infatti rivelato recentemente che in un possibile Venom 3 vorrebbe esplorare meglio alcuni luoghi già mostrati nel secondo capitolo, appena uscito negli Stati Uniti.

Se la critica statunitense si è divisa su Venom: la furia di Carnage, Serkis guarda già oltre, al prossimo capitolo della saga cinematografica di Venom.

Il regista ha dichiarato che vorrebbe dirigere un eventuale terzo film nel quale esplorare meglio il Ravencroft Institute, una struttura in cui sono detenuti molti supercattivi. Per Serkis, infatti, si tratta di un "terreno fertile tutto da scoprire" in una nuova pellicola dedicata a Venom, per la quale avrebbe molte idee in testa.

Come già sapranno i fan del fumetto di Spider-Man, il Ravencroft Institute è una location iconica nel mondo Marvel, che ha ospitato molti cattivi ed è il fulcro di varie storyline nell'universo di Spider-Man. In Venom: la furia di Carnage, Serkis ci presenta uno dei villain dai superpoteri detenuti a Ravencroft, ovvero Frances Barrison, meglio nota come Shriek, una criminale con il potere di manipolare i suoni.

Nell'attesa di sapere se ci sarà un terzo capitolo con Venom e se sarà proprio Serkis a dirigerlo, aspettiamo di poter vedere Venom: la furia di Carnage in sala. Il film uscirà nelle sale italiane dal 14 ottobre e sembra portare con sé un'importante rivelazione sul futuro di Venom nella scena post-credit (attenzione agli spoiler!).