Venom: La Furia di Carnage, la rivelazione di Eddie al simbionte nella scena tagliata

Mentre si avvicina l'uscita digitale di Venom 2, Vudu ha rilasciato in esclusiva una scena eliminata del film, che vede come protagonisti proprio Eddie Brock e Venom. Come sappiamo i due fanno squadra contro Carnage, ma non mancano i battibecchi interni. Abbiamo un assaggio di questi due elementi nella clip pubblicata da Vudu.

Se ricordate bene, in una scena del film Eddie e Venom ad un certo punto si trovano sulla spiaggia, dove si godono il sole al tramonto. La scena eliminata è ambientata proprio in questo scenario, e ci fornisce uno scambio di battute più lungo tra i due. Proprio in questa clip vediamo Eddie dire la verità al simbionte: ovvero di non amare il parassita alieno che si è legato al suo corpo. Per vedere la scena andate al video in cima all'articolo!

Il film con Tom Hardy, quest'anno, ha avuto davvero un successo inaspettato. Infatti Venom 2 ha conquistato il botteghino, guadagnando circa 400 milioni di dollari a livello globale. I fan, adesso, desiderano che il personaggio si ritrovi, finalmente, faccia a faccia con Spider-Man, con cui nei fumetti ha davvero tanti confronti. Tuttavia, secondo quanto riportato dal regista del film, Serkis, non è ancora tempo per far incontrare i due.

Non ci resta dunque che aspettare un eventuale terzo capitolo. Intanto Venom: La Furia di Carnage arriva in digitale a partire dal 23 Novembre, e in 4K Ultra UHS, Blu-Ray, e DVD dal 14 Dicembre.