Venom: La Furia di Carnage, rivelata la durata: sarà il cinecomic più breve di sempre!

Manca poco all'uscita di Venom: La Furia di Carnage. Nei giorni scorsi Sony ha anticipato il film con Tom Hardy di due settimane, e così lo vedremo al cinema dal prossimo 1° ottobre. Fandango e AMC Theatres hanno rivelato la durata del sequel, che ne fa il cinecomic più breve in assoluto.

Venom 2 durerà infatti appena 90 minuti: ben 22 minuti in meno del primo capitolo, senza contare i film del Marvel Cinematic Universe e quelli DC, che raggiungono solitamente almeno le due ore e mezza. La pagina web Cinemark parla invece di 95 minuti, cosa che non cambierebbe di molto la sostanza, ma consentirebbe al film di superare almeno I Fantastici 4 e Silver Surfer.

Si tratta naturalmente di una semplice curiosità statistica: la qualità di un film non si giudica certo dal suo minutaggio, e alcune storie non si adattano allo standard delle canoniche due ore. In "soli" novanta minuti, in ogni caso, possiamo aspettarci da Venom: La Furia di Carnage, e dalla regia di Andy Serkis, un ritmo serratissimo.

Nel sequel del film rivedremo Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock, l'ospite umano del simbionte del titolo, mentre Woody Harrelson sarà il villain definitivo Carnage. Ci saranno inoltre Michelle Williams, Reid Scott, Peggy Lu, Naomie Harris e Stephen Graham.